«Королевские цветы»: В Крыму идет карнавал ирисов

Ирисы бывают разные. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
На Южном берегу Крыма едва завершился Парад тюльпанов, как начался другой, не менее эффектный цветочный праздник.
Цветок имеет уникальную окраску лепестков. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
- Ирисы встрепенулись и зовут на свой карнавал! – такой пост появился в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).
Ирис очень похож на нарцисс. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
Глядя на фотографии, понимаешь, что эти удивительно красивые многолетние луковичные цветы, неслучайно получили свое название по имени греческой богини радуги Ириды.
Пользователи соцсети, все как один, оставляют восхищенные комментарии: «Королевские цветы!»; «О Боже! Сколько форм, красок и оттенков!»; «Не иначе с другой планеты на Землю занесло».
Веселая раскраска. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK
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