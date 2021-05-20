«Королевские цветы»: В Крыму идет карнавал ирисов

Ирисы бывают разные. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма едва завершился Парад тюльпанов, как начался другой, не менее эффектный цветочный праздник.

Цветок имеет уникальную окраску лепестков. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Ирисы встрепенулись и зовут на свой карнавал! – такой пост появился в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Ирис очень похож на нарцисс. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Глядя на фотографии, понимаешь, что эти удивительно красивые многолетние луковичные цветы, неслучайно получили свое название по имени греческой богини радуги Ириды.

Пользователи соцсети, все как один, оставляют восхищенные комментарии: «Королевские цветы!»; «О Боже! Сколько форм, красок и оттенков!»; «Не иначе с другой планеты на Землю занесло».

Веселая раскраска. Фото: Виктор Филипчук/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

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