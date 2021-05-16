В Крыму выбрали победителя Парада тюльпанов 2021: Генералом стал «Fabio»

В Крыму очень красивые тюльпаны. Фото: Алекс Кедми/VK

Цветочное шоу на Южном берегу Крыма, которое проходит весной в Никитском ботаническом саду, привлекает к себе внимание ценителей прекрасного со всех уголков нашей страны, и тех, кто проживает за пределами России. Ведь интернет всем желающим предоставил прекрасную возможность высказать свое мнение в самых замечательных и демократических выборах – отдать свой голос за самый замечательный цветок.

«Fabio»: Юрий Югансон/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Встречайте! Генерал Парада 2021! Мы вам о нем еще расскажем! - такой пост появился в паблики Никитского сада.

Лучшим из лучших стал сорт тюльпана «Fabio», который в сотне претендентов на высокое звание фигурирует под номером 092.

Пользователи соцсетей восторженно прокомментировали эту новость: «Очень красивый Генерал!»; «Красивый тюльпан, но я выбор сделать не смогла, слишком много фаворитов и глаза разбежались»; «Fabio» достоин звания».

От цветущих клумб тяжело взгляд оторвать. Фото: Алекс Кедми/VK

Всего в Параде тюльпанов приняли участие около восьмидесяти тысяч растений, представляющие около 200 сортов. Чудесное мероприятие последние два года находится в некой трансформации. В минувшем 2020-ом из-за оголтелой коронавирусной инфекции Парад проходил виртуально, то есть сотрудники Никитского сада тюльпаны высадили, те их не подвели и зацвели, но полюбоваться цветами можно было только по видео и интернете – для посетителей вход в сад был закрыт. Часть луковичных, когда они достигли пика своей красоты, срезали и подарили медикам, которые боролись с ковидом на полуострове.

В этом году запоздалая холодная весна существенно сдвинула время цветения прекрасных цветов. Парад тюльпанов начался на две недели позже обычного.

Генералом Парада тюльпанов 2020 стал сорт «Алладин». Фото: Юрий Югансон

Что касается Генерала, то здесь прослеживается некая традиционность: победитель 2020 сорт «Аладдин» радует глаза и душу волшебными оттенками красного цвета с нежной белой окантовкой, «Fabio» форсит в красно-бордовом «одеянии» с бахромой цвета солнца.

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