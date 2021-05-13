Стало известно, когда в Крыму назовут имя Генерала Парада тюльпанов 2021

Восхитительные весенние цветы. Фото: Николай Ковтун/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Никитский сад проводит восхитительное цветочное шоу, которое не потеряло своей привлекательности, хотя и холода задержали его открытие на две недели.

Многообразие форм и цветов. Фото:Николай Ковтун/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Под занавес Парада тюльпанов по доброй традиции оглашается имя, то есть сорт, самого красивого цветка, который и становится Генералом.

В этом сезоне на офицерский чин претендуют 100 цветков-красавцев, голосовать могут все желающие.

Стало известно, когда же произойдет это знаменательное событие.

- Уже совсем скоро, 15 мая, будет объявлен Генерал Парада тюльпанов 2021! – такое сообщение появилось в соцсети.

Кстати, чтобы принять участие в самых замечательных выборах нужно полюбоваться фотопортретами почти 100 тюльпанов, выбрать самый-самый и написать его номер в комментарии в самом конце этой галереи.

И так, где можно хорошенько рассмотреть всех претендентов на высокое звание, и выразить свою симпатию:

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Также голосование идет на страницах автора фотографий - Юрия Югансона:

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