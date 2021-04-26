«Чача» или «Лабрадор»: В Крыму выбирают Генерала Парада тюльпанов

«Доберман» Фото: Юрий Югансон/nikitasad.ru

Никитский ботанический сад из-за затянувшейся весны на две недели позже открыл Парад тюльпанов. Но у холодной погоды есть свои плюсы – восхитительные луковичные дольше сохранят свежесть своих нежных лепестков!

«Эльба». Фото: Юрий Югансон/nikitasad.ru

Когда цветы увянут, то останутся прекрасные фотографии, сделанные мастером. Восхитительные фото не только радуют глаза и душу ценителей прекрасного, но и служат своеобразными бюллетенями для голосования – ведь подошло время выбирать Генерала Парада тюльпанов 2021.

«Тибет». Фото: Юрий Югансон/nikitasad.ru

Для участия в цветочных выборах необязательно лично приезжать на Южный берег Крыма, чтобы оценить все великолепие весенних клумб в Никитском ботаническом саду. Достаточно иметь доступ в интернет, где и проходит голосование.

«Парад». Фото: Юрий Югансон/nikitasad.ru

Стоит только заглянуть на ресурсы, где идет конкурс красоты среди тюльпанов, как захватывает дух от восхищения, кружится голова и от имен-сортов кандидатов в Генералы: «Чача», «Доберман», «Тибет», «Эльба»…

«Чача» Фото: Юрий Югансон/nikitasad.ru

- Просмотрите подборку почти из 100 тюльпанов, выберите только один, самый подходящий на ваш взгляд сорт тюльпана на звание «Генерал Парада», и напишите его номер в комментарии в самом конце этой галереи фотографий, - предлагает пресс-служба Никитского ботанического сада. - Можно смотреть и выбирать Генерала также и в соцсетях Никитского сада.

И так, где можно хорошенько рассмотреть всех претендентов на высокое звание, и выбрать самый красивый цветок:

Сайт Никитского ботанического сада

Никитский сад Телеграм

Никитский сад Facebook

Никитский сад ВКонтакте

Никитский сад Одноклассники

Также голосование идет на страницах автора фотографий - Юрия Югансона:

Facebook и ВКонтакте

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад тюльпанов в Крыму задерживается на две недели из-за холодной весны

В Никитском ботаническом саду все готово к приему туристов, но многие растения еще не раскрыли бутоны (подробнее)

«Розовые для девочек»: В Крыму набирает силу Парад тюльпанов 2021

В Никитском ботаническом саду уже можно полюбоваться яркими клумбами (подробнее)

Парад тюльпанов на Южном берегу Крыма 2021: уже распустились 11 сортов

«Комсомолка» узнала, будет ли Парад тюльпанов 2021 на Южном берегу Крыма (подробнее)

«Трепещет сердечко Анны Красавицы»: В Крыму скоро начнется Парад тюльпанов 2021

В Никитском ботсаду уже можно полюбоваться восхитительными цветами (подробнее)

В Крыму выбрали победителя Парада тюльпанов: Генералом стал «Алладин»

Выставка луковичных проходила в Никитском ботаническом саду (подробнее)