Два новых следственных изолятора откроют в Крыму

Строительство здания на 366 мест находится на завершающей стадии. Фото: Архив "КП"

Строительство СИЗО на 366 мест в Крыму уже подходит к концу. Также по планам на полуострове появится еще один изолятор на 1,5 тысячи человек.

Об этом сообщил директор ФСИН РФ Александр Калашников в четверг в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске.

- Сейчас будет сдача изолятора на 366 мест, а в перспективе мы планируем на 1,5 тысячи, – сказал Калашников.

Помощник уполномоченного по правам человека в Республике Крым Александр Штехбар уточнил, что СИЗО на 366 мест почти достроено.

Ранее сообщалось, что под санкциями США оказалось симферопольское СИЗО №1. По мнению американцев, там содержат обвиненных по политическим мотивам.

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