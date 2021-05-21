В Крыму браконьеры режут на куски дельфинов

Дельфинов с каждым годом становится меньше. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Очередное шокирующие видео обнародовали сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», который создан в Крыму.

- Расчлененные краснокнижные афалины, уничтоженные рыболовными сетями и «разобранные на части», - такой пост сопровождает видео, где в кадр попали афалины, найденные на пляже поселка Любимовка в Севастополе.

Безжизненные тела лежали рядом, всего в нескольких метрах друг от друга. Но когда сотрудники Центра добрались до места выброса, то обнаружили «дельфинов в уже расчлененном виде и присыпанными песком»

- У афалин вырезаны спинные мышцы и языки, - сообщают волонтеры, отмечая, что это не первая такая находка в их практике.

Среди более чем 2 000 зафиксированных выбросов, у 23 дельфинов были срезаны мышцы или отсутствовали части тела, например, была найдена только голова.

- 15 таких находок пришлись на Севастопольский район, 3 – на Сакский, 3 – на Ялтинский, 1 – на Бахчисарайский и 1 – на Ленинский, - рассказали в Центре. - Ранее установлено, что некоторые жители Крыма используют жир дельфинов в народной медицине, а мясо – для кормления домашних животных. Возможно также, что его используют в качестве приманки на катрана.

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