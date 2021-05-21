Жители двух улиц Симферополя не дали вырубить деревья для реализации программы благоустройства

Жители двух улиц не дали вырубить дервья в своих дворах Фото: Анна КИРИЕНКО

Жители улиц Залесская и Севастопольская крымской столицы не дали вырубить деревья для реализации проекта по благоустройству придомовых территорий. В проект пришлось вносить изменения и менять конфигурацию прокладки сетей.

- В связи с тем, что не возможности проложить кабель под землей, искали решение чтобы сделать это через воздушку, - пояснил замглавы администрации Симферополя Сергей Черных. - Плюс ко всему, предусматривалась значительная валка деревьев, на что жители не согласились. Пришлось вносить изменения в конфигурацию ремонта территории.

По словам замглавы администрации, по другим придомовым территориям замечаний нет.

Напомним, в этом году на средства правительства Москвы в этом году в Симферополе ведутся работы по благоустройству 17 дворовых и 5 общественных территорий.

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