Сергей Аксенов сообщил, что в 2021 году на полуострове ЯМЭФ все-таки состоится

ЯМЭФ - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится ежегодно с 2015 года в Крыму, в городе Ялта.Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил жителям республики, что в связи с пандемией в прошлом году Ялтинский международный экономический форум пришлось отменить. Форум является одним из самых значимых мероприятий российского Крыма.

В этом 2021 году форум состоится и примет гостей полуострова с 4 по 6 ноября.

Ранее сообщалось, что шестой ЯМЭФ в этом году состоится в ноябре. Мероприятие намечено на начало месяца.

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