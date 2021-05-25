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Общество25 мая 2021 15:22

В Крыму мужчина провалился в подвал глубиной 4 метра

С помощью альпинистского снаряжения его вытащили спасатели
Елизавета КВАЧКОВА
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Пострадавший жив, после спасения его передали врачам для дальнейшего медицинского обследования.

Пострадавший жив, после спасения его передали врачам для дальнейшего медицинского обследования.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Скворцово Симферопольского района мужчина в темное время суток провалился в подвал, глубина которого 4 метра, сообщил «Крым 24».

Выбраться самостоятельно он не смог, потребовалась помощь спасателей. На место происшествия отправились сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Чтобы достать пострадавшего они использовали специальные носилки и альпинистское снаряжение. Усилиями четырех специалистов мужчину подняли на поверхность, после чего медики оказали ему медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что пассажирка симферопольпольской маршрутки чуть не лишилась ноги из-за проломившегося пола. Женщине оторвало подошву на обуви.

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