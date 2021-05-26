Новый электропоезд начнет ходить в Симферополь в конце мая

Отправление будет осуществляться со станции Урожайная в 5.35 утра, прибытие в Симферополь – в 6.35 утра. Фото: пресс-служба ЮППК.

Из поселка Красногвардейское в Симферополь запустят дополнительный пригородный поезд, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Новый транспорт начнет ходить по маршруту «Урожайная – Симферополь». Его запустят 30 мая. Электропоезд будет останавливаться на всех станциях, как и другие пригородные поезда.

Ранее сообщалось, что после семилетнего перерыва поезд «Таврия» отправился из Симферополя в Мурманск. Ездить по такому маршруту можно будет каждые 9 дней.

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