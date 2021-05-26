В Судаке на песчаном пляже построили кафе и бунгало

По словам администрации города, новое кафе не нарушает условий застройки. Фото: Наталья Кириченко /«Судакчане»/ Facebook

В Судаке прямо на пляже около зонтиков и лежаков построили прибрежное кафе. Такое поведение застройщиков возмутило местных жителей, но, по словам чиновников, новое заведение украшает береговую зону пляжа.

Как сообщает ForPost, на набережной располагается НТО, а на песчаном пляже - деревянная площадка с бунгало. По словам администрации города, новое кафе не нарушает условий застройки и находится на оптимальном расстоянии от морской линии, а постройка на песке - благоустройство.

- Это законная точка. Она располагается в рамках благоустройства пляжа, и она на самом деле украсит пляж, - отметил глава местной администрации Игорь Степико.

Напомним, в апреле крымчан возмутила история с застройкой поселка Витино, когда перед началом курортного сезона прямо на песчаном пляже как грибы стали расти деревянные домики для отдыхающих, а позже на этом же месте появился и забор.

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