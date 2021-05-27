Где в Симферополе работают пункты вакцинации от коронавируса

Количество вакцинированных от COVID-19 жителей Крыма перевалило за 200 тысяч. Фото: Анна КИРИЕНКО

Жители крымской столицы могут бесплатно привиться в одном из мобильных пунктов вакцинации, расположенных в Симферополе. Предварительная запись не нужна.

С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед процедурой пациента осматривает медработник, кроме того, потребуется заполнить добровольное информированное согласие и анкету пациента.

В Симферополе продолжают работу 11 пунктов вакцинации от COVID-19:

– Симферопольская поликлиника № 4 (улица Лизы Чайкиной, 5);

– Симферопольская поликлиника № 2 (улица Лермонтова, 3);

– Симферопольская поликлиника № 3 (улица Гоголя, 4);

– Симферопольская поликлиника № 5 (улица Яблочкова, 22, пгт Грэсовский );

– Симферопольская городская клиническая больница №7 (улица 60 лет октября, 30);

– Симферопольская клиническая больница (улица Киевская 142);

– ТРЦ «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8, с 10.00 до 15.00, будние дни);

– ТРЦ «FM» (улица Ясная, 37а, бутик №16 с 13.00 до 18.00 будние дни, суббота и воскресенье с 10.00 до 14.00);

– ТРЦ «Палас» (проспект Кирова, 78, с 10.00 до 16.00, будние дни), – перекресток улица Пушкина и Карла Маркса, с 9.00 до 18.00 будние дни. – ТРЦ Южная Галерея «Ашан» с 10.00 до 15.00 будние дни.

Ранее сообщалось, что симферопольские власти призвали горожан привиться от COVID-19. Это можно сделать в мобильных пунктах без предварительной записи.

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