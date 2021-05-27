В Симферополе автобусную остановку перекрыли забором

Остановка скоро появится в другом месте. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Жители крымского полуострова обратили внимание на то, что расположение остановки общественного транспорта на площади Куйбышева нарушает законы логики. Рабочие сначала установили «умную» остановку, но потом зачем-то перекрыли ее забором, передает КИА.

В администрации Симферополя объяснили, что на этом участке, согласно проекту организации дорожного движения, остановка не предусмотрена. Скоро ее перенесут к бульвару Франко, где для этого специально оставили разрыв в ограждении.

Ранее сообщалось, что новый электропоезд начнет ходить в Симферополь в конце мая. Отправление будет осуществляться со станции Урожайная.

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