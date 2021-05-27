Возобновились работы по росписи Соборной мечети в Симферополе

С 2015 года ведется стройка Симферопольской соборной мечети. Фото: ЦРО ДУМ Крыма.

Возобновлена работа по росписи возводимой в Симферополе Соборной мечети, которую приостановили ввиду ковидных ограничений. Об этом сообщил заммуфтия республики Айдер Исмаилов.

Он рассказал, что основная часть работ уже позади, но внутренняя отделка – очень длительный процесс. Скоро строители начнут обшивать мрамор фасада и минаретов. Территорию уже частично благоустроили, в планах еще фонтан и озеленение. Кроме того, построят административные здания. Завершение строительства намечено на 2022 год.

Ранее сообщалось, что на строительство съездов с трассы «Таврида» на побережье Крыма уйдет два года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5