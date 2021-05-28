В Крыму на киносъемки приглашают людей со страшными и злыми лицами

Нужны актеры на роль зрителей собачьих боев. Фото: Оксана Ступина/VK

Потеплело, чуть ослабил хватку ковид, и Крым наводнили киношники. В съемках участвуют не только профессиональные актеры, но простые смертные, которых задействуют в массовых сценах. На какие только роли не приглашают! Такое впечатление, что практически у каждого жителя полуострова есть шанс стать артистом.

Причем не обязательно иметь голливудскую внешность.

Киношники ищут актеров массовки. Фото: скрин страницы Оксана Ступина/VK

- На 30 мая для съемок фильма нужны типажные люди со страшными, злыми лицами - зрители собачьих боев, - такое объявление появилось в соцсети.

Место съемок – город Феодосия, поселок городского типа Орджоникидзе.

Автор поста подчеркивает:

- Людей надо много!

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