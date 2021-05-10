Жителей Крыма зовут сняться в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!»

На съемках скучать не придется. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Знаменитый режиссер Светлана Дружинина и ее команда снова собираются приехать на полуостров.

- На севере Керченского полуострова в городе Щелкино (Ленинский район) начинаются съемки художественного фильма «Гардемарины -5», - такое объявление появилось в соцсети.

Его автор приглашает на кастинг актеров массовки жителей города Щелкино и пгт Ленино. Киногруппа ищет подходящие типажа на роль мальчиков-послушников, крестьян и офицеров-кавалеристов.

Начался кастинг. Фото: скрин КИНоЖизнь Крыма/VK

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