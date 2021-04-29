В Крыму возводят часовню для продолжения фильма «Гардемарины, вперед!»

Анатолий Мукасей на строительстве часовни в Крыму. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Бравые гардемарины опять приедут в Крым, чтобы продолжить съемки фильма, работа над которым идет третий год.

Столичные кинематографисты этой весной уже наметили подходящие географические локации. Но найти местность, отвечающую задумке режиссера и сценариста, мало, нужно еще создать и соответствующий антураж. В этот раз речь идет о культовом сооружении.

В соцсети появилось фото с киноплощадки «Гардемаринов»: на первом плане знаменитый кинооператор, а на втором – церковь.

- Анатолий Мукасей на строительстве часовни в Крым, - такой пост сопровождает снимок в паблике «Фильм «Гардемарины-IV».

Автор отмечает, что планированию и строительству декораций уделяется огромное внимание:

- Ведь для нас важна достоверность в каждой детали!

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