Смертельное ДТП произошло на керченском мосту

На месте работает следственно-оперативная группа УМВД России по городу Керчи, проводятся экспертизы. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

Два легковых автомобиля слетели с Горьковского моста в Керчи, передает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Двигаясь по Горьковскому мосту с улицы Фурманова на улицу Еременко, водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль, который ехал рядом по левой полосе. Один человек в результате ДТП погиб, еще двое получили легкие травмы.

- После удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и, сбив ограждение, упали с мостового сооружения, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту иномарка загорелась прямо на ходу. Машину потушили в течение часа, пострадавших нет.

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