На Ай-Петри тучи ходят хмуро: В соцсети появилось видео из Крыма

В горах Крыма ранее утро. Фото: Андрей Бачурин/VK

Сдирающий молодую листву с деревьев ливень, вспышки молнии и грохот грома – такой уик-энд обещают синоптики гостям и жителям города-курорта Ялты.

Но ненастье, как любое зло, чисто внешне выглядит весьма привлекательно. Видео, которое появилось в соцсети, яркое и весомое тому доказательство.

- 30 мая. Ай-Петри. Всех с добрым воскресным утром! – так Андрей Бачурин, автор назвал свои фото и видео.

Станция канатной дороги. Фото: Андрей Бачурин/VK

В объектив попало горное плато, где расположена канатная дорога и смотровая площадка.

Зрелище весь эффектное. Невольно вспоминаются слова из военной песни, которые чуть перефразированы под местные реалии: на Ай-Петри тучи ходят хмуро.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50