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Общество30 мая 2021 17:01

В Симферополе за сутки выпала месячная норма осадков

Метеорологи в аэропорту зафиксировали цифру в 48 мм
Степан ОСТИНОВ
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Это был самый сильный ливень в городе с начала года.

Это был самый сильный ливень в городе с начала года.

Фото: Архив "КП"

Вчера в Симферополе в совокупности выпало 48 мм осадков — это больше, чем месячная норма крымской столицы в мая.

- По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 мм осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов — 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 мм, - цитирует РИА Новости сообщение Гидрометцентра.

Напомним, из-за сильного ливня в Симферополе водой затопило первый этаж новой республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

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