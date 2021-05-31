Массовое цветение пионов началось в ботаническом саду Симферополя

Ранее в парке посетителей радовала благоухающая сакура. Фото: "Крым 24".
В ботаническом саду КФУ имени Н.В. Багрова в Симферополе массово начали цвести пионы, передает «Крым 24».
Бутоны распустились в пышные цветы к началу лета, и радуют посетителей парка своими нежными красками.
Ранее сообщалось, что ботанический сад КФУ приглашает на День открытых дверей и цветение сакуры.
Некоторые цветки источают непередаваемый аромат. Фото: "Крым 24".
Пионы имеют чашевидную, помповидную либо розеточную форму. Фото: "Крым 24".
Вплоть до 19 века пионы считали целительными цветами. Фото: "Крым 24".
Эти цветы привлекли к себе внимание людей более 2000 лет назад. Фото: "Крым 24".
Эти цветы привлекли к себе внимание людей более 2000 лет назад. Фото: "Крым 24".