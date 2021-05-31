Власти Киева временно закрыли пропускной пункт на границе с Крымом

Российско-украинская граница. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Украинская сторона в одностороннем порядке временно закрывает пункт пропуска «Чаплынка» («Перекоп» с российской стороны – ред.), находящийся на границе с Крымом. Об этом говорится на сайте облгосадминистрации Херсонской области.

На протяжении 14 дней, начиная с 7 июня, работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Чаплынка» будет приостановлена (идут ремонтные работы).

Несмотря на то, что власти Украины не признают Крым частью России, а также не признают госграницу РФ, согласно нормам международного права, они должны были предупредить российскую сторону о том, что один из пунктов пропуска будет временно закрыт для проведения необходимых работ.

Ранее сообщалось, что Украина развернула военные учения рядом с Крымом. Танковые подразделения украинской пехоты попытались «прорвать» линию обороны.

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