Житель Запорожья так хотел попасть в Крым, что попытался протаранить на своем авто боллард на украинском пункте пропуска «Чонгар» в Херсонской области Украины («Джанкой» со стороны России, - Ред.).Как сообщила Госпогранслужба сопредельного государства, инцидент произошел 11 января. Водитель внедорожника Nissan X-Trail хотел попасть на полуостров, избежав контроля. После того, как мужчина въехал в пункт пропуска, он закрылся в автомобиле и не давал пограничникам осмотреть машину. Силовиков украинец так и не пустил, вместо этого он двинулся на выезд.- На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард, - уточнили в Госпогранслужбе Украины.Протаранить столб не получилось, после чего нарушитель все-таки разблокировал двери авто, и пограничники смогли его задержать. Сделать это было непросто, так как мужчина сопротивлялся, и даже грозился убить сотрудников Госпогрануслужбы.Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил и неподчинение требованиям пограничников. Украинца и его авто передали полицейским для дальнейшего разбирательства.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это позор»: Украина хочет закрыть пункт пропуска на границе с КрымомКПП «Чаплинка» в сутки пересекает по 30 человек, и это летом (подробнее)Фильм «Пункт пропуска» о похищенных СБУ военных России начнут снимать в Крыму в августеРоли достались крымским студентам и депутату Госдумы (подробнее)