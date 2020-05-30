Фильм «Пункт пропуска» о похищенных СБУ военных России начнут снимать в Крыму в августе

В Крыму пройдут съемки фильма «Пункт пропуска», основанного на событиях 2014 года, когда полуостров стал частью Российской Федерации. В центре сюжета - история двух российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных украинскими спецслужбами.

Как рассказала КП-Крым режиссер кинокартины, директор московской киностудии «Горизонт-кино» Вера Соколова, съемки в Крыму планировали провести еще в марте, но из-за ограничений по коронавирусу пришлось изменить планы.

- В связи с тем, что у нас крымский и севастопольский эпизод съемок должен был состояться весной, не под палящим солнцем, мы приняли решение, что продолжим съемки в конце августа - начале сентября, когда спадет жара, - говорит Соколова.

Съемочная группа уже определилась, какие локации полуострова будут показаны в фильме. В первую очередь, съемки пройдут в Ялте, планируется отснять и трассу «Таврида» и виды Балаклавы в Севастополе.

ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ РОЛИ ПОЛУЧИЛИ КРЫМСКИЕ СТУДЕНТЫ

Еще до введения ограничений по коронавирусу съемочная команда провела кастинг среди молодых актеров на эпизодические роли в фильме. Отбор прошел в начале марта в Севастопольском государственном университете.

Кастинг актеров на эпизодические роли провели в СевГу. Фото: "Горизонт-кино"

- Съезжались ребята со всего Крыма. Мы отобрали 12 человек от 18 до 20 лет для эпизодических ролей: десять девочек и двое мальчиков. Актеров подбирали по таланту. Я им ставила задачи, они брали сценарий и работали с ним. Те, кто с этой задачей справились, получили роли с небольшим количеством текста. А остальные участники кастинга снимутся в массовке, - продолжает Вера Соколова.

Крымские ребята в фильме сыграют молодую компанию, которая 16 марта 2014 года идет на референдум. При этом они подбадривают других идущих выражать свою волю.

Режиссер Вера Соколова во время кастинга. Фото: "Горизонт-кино"

БУДУТ ЛИ ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ?

Режиссер не стала раскрывать все карты. Но уже известно, что в фильме будет сниматься известный советский и российский актер Эммануил Виторган. Его роль - адвокат советской закалки, который стоит за правое дело, доблесть и честь. Герой Виторгана имеет непосредственное отношение к тому, чтобы похищенные военные вернулись на родину живыми и здоровыми.

- Второй народный любимец, который примет участие в съемках, это Николай Добрынин. Он известен широкой аудитории по сериалам «Сваты» и «Молодежка». Я подумала, что он очень хорош в образе военных, он играл в серьезных фильмах, в нашем будет играть генерала. Он прекрасный драматический актер, и в нем есть живость, - делится секретами выбора актеров режиссер.

Герой Добрынина будет играть одного из представителей силового блока, который вызволял ребят.

Кроме того, к съемкам привлекли депутата Госдумы РФ Александра Старовойтова. Его роль, по словам режиссера, небольшая, но несет важную смысловую нагрузку.

- Я искала исполнителя роли государственного служащего. Приглашать известных актеров на эту роль было несолидно, а взять менее весомых я не могла. Решение пришло само собой - Александр Сергеевич позвонил по совершенно другому вопросу, и я решила ему предложить принять участие в съемках. На эту роль депутат очень хорошо подходит и по типажу, и по характеру. Кстати, он работал на референдуме 2014 года, - говорит Соколова.

Режиссер Вера Соколова и оператор Леонид Рудкевич на выборе объектов. Фото: "Горизонт-кино"

СПРАВКА «КП»

Премьера фильма «Пункт пропуска» запланирована к очередной годовщине Крымской весны – марту 2021 года. Недавно кинокартина получила удостоверение национального фильма. Юрист Иван Соловьев в ноябре прошлого года стал консультантом «Пункта пропуска», он был одним из тех, кто помог вернуться домой Баранову и Одинцову.

Ребята, чьи истории легли в основу сюжета, в 2014 году перешли служить в российскую армию, а в 2016 году их похитили украинские спецслужбы на границе с Херсонской областью. Подольский райсуд Киева в феврале 2018 года приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, а Баранова - к 13 годам. На Украине их признали виновными в госизмене и дезертирстве.

В Крым российские военнослужащие вернулись лишь спустя три года - в сентябре 2019-го, когда их обменяли в рамках договоренностей Москвы и Киева.

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