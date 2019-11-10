2019-11-10T10:28:41+03:00
Общество

В Крыму снимают новый фильм: Гоша Куценко командует Антохой Рыжим из «Реальных пацанов»

Парень с Урала перевоплотился в спецназовца в Судаке [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Гоша Куценко и Антон Богданов снимаются в одной киноленте. Фото: Antonbogdanov/InstagramГоша Куценко и Антон Богданов снимаются в одной киноленте. Фото: Antonbogdanov/InstagramФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Бронемашины «Рыси», оставляя за собой столб пыли на проселках под Судаком, везут на «разборки с террористами» вооруженных до зубов спецназовцев.

Гоша Куценко и другие "спеназовцы" поехали освобождать отель.Новое кино снимают в Крыму, возле Судака.Галина КОВАЛЕНКО

Впереди отель, который захватили бандиты. А вот бравые военные собрались в палатке за новогодним столом – на российской военное базе в Сирии встречают Новый год.

Все это - сценарий нового фильма «Любимая». Кинолента расскажет о влюбленных - дирижере оркестра и журналистке, которые приехали на российскую военную базу перед Новым годом. Но отель, где они остановились, захватили террористы. Музыкант и журналистка сумели спрятаться, и за ними начинают охоту. В фильме играет Гоша Куценко - ему досталась роль командира спецназовцев.

Съемки идут даже ночью. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Съемки идут даже ночью.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В у героя Куценко - дюжина крепких ребят. Один из них, ладно сложенный боец с позывным «Симба», которого играет Антон Богданов.

Артист - звезда "Реальных пацанов". Фото: кадр видео

Артист - звезда "Реальных пацанов". Фото: кадр видео

Актер стал известным после сериала «Реальные пацаны», где мастерски справился с ролью сумасбродного и веселого Антохи Рыжего.

Гоша Куценко командует подразделением спецназа. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Гоша Куценко командует подразделением спецназа.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но у такого грозного командира, как Гоша Куценко, особо не пошалишь, да и сам Рыжий «завязал» со своим прошлым.

- История «Реальных пацанов» для меня закончилась года три тому назад, когда ушел из этого проекта, - сообщил КП-Крым Антон Богданов. – Порядка пяти-шести серьезных ролей уже успел сыграть. Очень часто вешают клише, но это заблуждение, что если артист стал узнаваемым по какому-то персонажу, то он так и должен в этом образе всю жизнь оставаться.

Но все же совсем уйти от «Реальных пацанов», видимо, не получится.

- На спецназовца Симбу можно перенести немного жизненной радости Рыжего, - считает актер.

34-летний актер не впервые выходит на съемочную площадку в военной форме.

- Я играл в большом блокбастере «Т-34», был разведчиком в ленте «По закону военного времени», но сюжет в этих картинах развивается во время Великой Отечественной войны.

Артист впервые играет современного воина.

Артист впервые играет современного воина.

Симба – стал для актера первым современным военным. Но каких-то особых спецкурсов, готовясь к новой киноленте, артист не проходил. Навыки обращения с современным оружием, изучил еще до утверждения на роль спецназовца.

- Каскадеры, когда снимался в фильме «Огонь» (лента о пожарных выйдет на большой экран в 2020 году. – От авт.) предложили позаниматься с пистолетами, автоматами, а я и не стал отказываться, - рассказал КП-Крым актер.

Антоха Рыжий, как каждый уважающий себя артист, держит в порядке и свою физическую форму.

- На тренажерку времени не хватает – хватает лишь на фитнес, - сказал КП-Крым артист. – Везде, где есть возможность бегаю. Сейчас прилетел со съемок в Австрии, где в горах каждое утро по три километра наматывал. Привез с собой кроссовки и в Крым.

Напоминаем, что новая кинолента «Любимая» (второе рабочее название - «Седьмая героическая») рассказывает о том, как на российскую военную базу в Сирии перед Новым годом приехал симфонический оркестр и журналисты. На отель, где остановились гости, напали террористы и спецназовцы встали на защиту соотечественников.

Киногруппа будет работать на Крымском полуострове весь ноябрь: сначала пройдут съемки в лагере военных в Сирии, а затем действо переместится в захваченный бандитам отель – под него уже арендовали одну из гостиниц в Судаке.

Продюсеры проекта Таня Стацман и Елена Север.

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Новый фильм снимают в окрестностях Судака (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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