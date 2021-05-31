Автобус врезался в моющий дорогу грузовик на Московской трассе под Симферополем

Авария произошла в 08.40 утра. Фото: скриншот из видео/Представитель МВД по РК Наталья Кашкарова.

Утром 31 мая на Московской трассе под Симферополем произошла авария с участием автобуса и грузовика, сообщил официальный представитель МВД по РК Наталья Кашкарова.

Водитель автобуса ГАЗ ехал на небезопасном расстоянии до движущегося впереди грузовика КАМАЗ, которыи мыл дорожное ограждения, из-за чего и произошло столкновение.

В ДТП пострадали водитель и три пассажира автобуса. Сейчас они находятся в больнице. Детали аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту полиция со стрельбой останавливала грузовик. Правоохранителем пришлось открыть огонь, чтобы задержать нарушителя.

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