«Сначала страшные волдыри, потом – рубцы»: В Крыму расцвела ядовитая купина

Ясенец, второе название – купина неопалимая. Фото: Петр Зоткин/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымские экологи разместили в соцсети пост-предупреждение:

- В Крыму зацвел ясенец, второе название – купина неопалимая. Будьте осторожны!

В информации, которая появилась в паблике ФГБУ «Заповедный Крым» в VK, говорится, что прикоснувшись к изящному цветку с нежной расцветкой, можно получить серьезный химический ожог.

Нежный и опасный цветок. Фото: Петр Зоткин/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

- Даже легкое прикосновение будет долго напоминать о себе сначала страшными волдырями, потом – рубцами, - отмечают знатоки.

Коварный цветок нельзя даже нюхать, хотя он и пахнет безобидной апельсиновой цедрой. Но если вы все же дотронулись до цветка, то нужно немедленно промыть место касания холодной водой. И при первой возможности обратится за медицинской помощью.

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