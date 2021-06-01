Аксенов провел параллель между судьбами Чубарова и задержанным в Белоруссии Протасевича

В Российской Федерации Меджлис отнесён к числу экстремистских организаций и запрещён в 2016 году. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что лидер запрещенного в России за экстремизм крымско-татарского меджлиса* Рефат Чубаров будет справедливо наказан.

В качестве примера он напомнил ситуацию с задержанным в Белоруссии Протасевичем.

- Все равно справедливость восторжествует, так или иначе. У меня никаких сомнений: поймали же этого Протасевича, случайно – неслучайно, какая разница? Был герой, махал руками, всех призывал. Не успели прилететь – уже во всем признался… Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, к чему-то призывает, подстрекает и так далее, – заявил Аксенов.

Он уточнил, что сажать самолет, на борту которого находится Чубаров, в Крыму не собираются. Все будет осуществляться, согласно международному праву, которое способствует реализации справедливых, законных решений судов РФ.

Ранее сообщалось, что верховный суд Крыма приговорил лидера меджлиса Чубарова к шести годам колонии. Его признали виновным в организации массовых беспорядков под стенами парламента республики в феврале 2014 года.

*запрещенная в России экстремистская организация

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