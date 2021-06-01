Верховный суд Крыма приговорил лидера меджлиса* Чубарова к шести годам колонии

Прокуратура просила для Чубарова наказание в виде 9 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

Верховный суд Крыма приговорил лидера меджлиса крымско-татарского народа* Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима и назначили 200 часов общественных работ. Также он должен заплатить 200 тысяч рублей штрафа, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Лидера меджлиса* признали виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года.

- Поддерживаю решение суда. Чубаров - профессиональный провокатор, который на протяжении многих лет занимался разжиганием ненависти и вражды. Замечу, что организация беспорядков у стен крымского парламента, в ходе которых погибли и пострадали люди - только один из эпизодов его преступной деятельности, - заявил глава РК.

По его словам, Рефат Чубаров также причастен к организации энергетической и водной блокады Крыма, которые являются «актами терроризма и попытками создать в регионе гуманитарную катастрофу».

- Водную блокаду можно расценивать как экоцид. Уверен, что все перечисленные эпизоды также получат надлежащую правовую оценку. А наказание будет реальным и неотвратимым. В том числе и потому, что киевский режим, покрывающий преступников, не вечен, - добавил Сергей Аксенов.

Напомним, у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года произошли столкновения, в результате которых погибли два человека, еще около 80 пострадали. Противостояние было между представителями меджлиса* и сторонников партии «Русское единство». По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов стал Рефат Чубаров. По данным следователей, он поручил своему союзнику Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки. Сейчас Чубаров живет на Украине, он находится в международном розыске, поэтому приговор был вынесен заочно.

Рефат Чубаров уже отреагировал на вынесенный ему приговор. Он заявил, что намерен покарать всех, кто причастен к инициированию уголовного дела против него. Лидер меджлиса* уверен, что у России не получится применить к нему наказание. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что Чубаров ответит не только за организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, но и за другие «злодеяния».

*запрещенная в России экстремистская организация

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