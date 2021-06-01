Глава парламента Крыма: «Чубаров ответит и за другие «злодеяния»

Рефат Чубаров. фото: официальная страница Рефата Чубарова на Facebook

Лидер меджлиса* крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответит не только за организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, но и за другие «злодеяния». Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

- 23 февраля 2014 года Чубаров в ходе митинга на площади Ленина предъявил крымской власти ультиматум. 26 февраля эта линия была продолжена, что привело к столкновениям под стенами крымского парламента, погибло два человека. Что за все это придется отвечать, я говорил Чубарову тогда, 26 февраля. Теперь он имеет по итогам тех событий судебный приговор, который, не сомневаюсь, будет приведен в исполнение, - заявил Владимир Константинов.

Глава парламента также выразил надежду, что Чубаров ответит и за другие преступления, совершенные в отношении Крыма и его жителей.

- Убежден, что и по остальным своим злодеяниям Чубарову придется отвечать. А их за последние семь лет накопилось немало. Но главное наказание он уже несет: он полностью потерял связь со своим народом, стал изгоем. Такова плата за политический авантюризм и неуемную жажду власти, - заключил Константинов.

Напомним, 1 июня Верховный суд Крыма приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор был вынесен заочно, поскольку лидер меджлиса* находится на Украине. Суд признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков под стенами парламента 26 февраля 2014 года, которые привели к гибели двух человек. Глава Крыма Сергей Аксенов также поддержал решение суда, заявив, что лидер меджлиса* - профессиональный провокатор. Сам Рефат Чубаров пообещал покарать тех, кто инициировал и вынес приговор против него. Лидер меджлиса*, что у России не получится исполнить наказание.

*Запрещенная в России экстремистская организация