ПВО Украины проводят учения вблизи Крыма

В последнее время Киев активизировал проведение учений в Херсонскойобласти. Фото: Архив "КП"

Учения сил противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины начались на юге Херсонской области, недалеко от границы с Россией в районе Крыма, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Уточняется, что с 1 по 3 июня на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Скадовском районе Херсонской области будут проводиться учения с силами и средствами противовоздушной обороны. Главная задача – научить бойцов выполнять боевые действия в условиях, максимально приближенным к военным. Они тренируются с вооружением и техникой, отрабатывая тактические и оперативные сценарии потенциально возможного вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики перебросили в Крым. Подразделение должно обеспечить безопасность в Черном море.

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