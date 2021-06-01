Отзывы об отдыхе в Крыму теперь официально можно отставить на специальном сервисе

Заполнить анкету гостя Крыма также можно в офлайн формате в аэропорту «Симферополь» или по горячей линии Минкурортов РК. Фото: Анна КИРИЕНКО

Заработал сервис «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму» на котором все, кто был на полуострове, смогут отставить свое мнение об отдыхе, передает КИА.

Кроме того, на ресурсе можно сообщить о проблеме или оценить инфраструктурные изменения в конкретном регионе или в республике в целом. Он начал работать 1 июня на сайте Совета министров РК. С его помощью можно будет быстрее реагировать на замечания туристов и собирать больше нюансов о впечатлениях от посещения Крыма.

Ранее сообщалось, как запланировать отдых через онлайн-сервис. Маркетплейсы позволяют совершать покупки и заказывать услуги на одной площадке, не переключаясь на разные интернет-магазины.

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