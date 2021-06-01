В мае в Крыму выпало до 35% месячной нормы осадков

Кто-то из крымчан радовался сильному ливню, кто-то переживал. Фото: Анна КИРИЕНКО

В мае 2021 года Крым получил от 7% до 35% месячной нормы осадков в бассейнах рек, сообщили в крымском гидрометцентре.

Меньше всего их оказалось в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная и Салгир.

При этом средний расход воды на Черной, Биюк-Карасу и притоках Кучук-Узенбаш составил 52-78% от нормы, на Бельбеке, Каче и на реках ЮБК – 24-37% от нормы. В горах по-прежнему дефицит осадков – 16 миллиметров выпало на Ай-Петри (четверть от нормы). Аналогичная ситуация и на Ангарском перевале. Приток воды в водохранилищах тоже стал меньше – в начале лета 2021 года в них зафиксирован объем 79,24 миллионов кубометров воды.

Ранее сообщалось, что на Симферополь обрушился сильный ливень. Непогода продержится в крымской столице всю неделю.

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