В аэропорту Симферополя заявили о готовности принимать международные рейсы

Инфраструктура аэропорта Симферополя предусматривает возможность обслуживания международных рейсов Фото: "КП" Архив

Аэропорт Симферополя готов принимать международные рейсы из Белоруссии, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

По информации пресс-службы, аэропорт может создать все необходимые условия для тех авиакомпаний, которые готовы прилететь на полуостров.

- Инфраструктура аэропорта Симферополя предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них. В терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку, - добавили в аэропорту.

Напомним, после того, как Украина полностью закрыла сообщение с Белоруссией, Белоруссия и Россия начали прорабатывать вопрос об открытии прямых авиаперелетов из Минска в Крым.

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