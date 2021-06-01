В Крыму уже готовы принимать авиарейсы из Белоруссии

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair Украина полностью закрыла сообщение с Белоруссией Фото: Архив "КП"

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос об открытии прямых авиаперелетов из Минска в Крым. Такое заявление 1 июня сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Дело в том, что после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair Украина полностью закрыла сообщение с Белоруссией. Тогда лайнер, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки силовики задержали находившегося на борту главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Однако угроза взрыва не подтвердилась.

По словам Лукашенко, белорусы часто прилетали на отдых в Крым через Украину, чтобы не обострять политическую ситуацию. Но сегодня, когда Киев закрыл для белорусских авиакомпаний свое небо, прямые рейсы на полуостров могут стать отличной альтернативой и удобным решением сложившейся ситуации.

- Я думаю, тут не будет проблем, закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым, - отметил Лукашенко во время заседания с членами госаппарата. - Я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Власти Украины устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов.

Со своей стороны Крым полностью готов принять новые международные авиаперелеты. По мнению заместителя председателя Госсовета РК Ефима Фикса, инфраструктура аэропорта полностью предусматривает возможность обслуживания новых рейсов.

- Это будет безусловно хорошо, так как Крым готов принимать столько взлетов и посадок, сколько необходимость. Для нас братья белорусы - очень важные гости, которым всегда будут рады на полуострове, - заявил КП-Крым Фикс.

По словам зампреда Госсовета РК, если Россия все же примет решение открыть прямое авиасообщение между Крымом и Белоруссией, то дополнительных санкций такое решение не принесет.

При этом в международном аэропорту Симферополя также подтвердили свою готовность принимать у себя воздушные борты из Минска.

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