Ай-Петри встречает лето

Канатная дорога на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Грозы, дожди и прохладная погода упорно не хотят покидать Крымский полуостров. Ненастью - не указ календарь, который уже расстался с первым листиком, где четкими буквами написано «июнь».

Приход самого желанного времени года мало чувствуется и на популярном у туристов горном плато. «Вагончик» канатной дороги буквально тонет в густом, холодном на вид, тумане.

- Летний день на Ай-Петри, - так автор назвал свои фото и видео, которые выложил на своей странице в соцсети.

Крымские горы. Фото: Андрей Бачурин/VK

Туман везде, туман кругом! Вот и горы щеголяют белоснежным одеянием!

Плато Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Довольно плотная дымка парит и над участком, где находится сама канатная дорога.

В Крыму облачно. Фото: Андрей Бачурин/VK

За пределам плато, в воздухе, над Южным берегом Крыма, зависло восхитительное одеяло из лебяжьего пуха, собранное шаловливым ветром из нежных облаков.

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