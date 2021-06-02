Ай-Петри встречает лето

Канатная дорога на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK
Грозы, дожди и прохладная погода упорно не хотят покидать Крымский полуостров. Ненастью - не указ календарь, который уже расстался с первым листиком, где четкими буквами написано «июнь».
Приход самого желанного времени года мало чувствуется и на популярном у туристов горном плато. «Вагончик» канатной дороги буквально тонет в густом, холодном на вид, тумане.
- Летний день на Ай-Петри, - так автор назвал свои фото и видео, которые выложил на своей странице в соцсети.
Крымские горы. Фото: Андрей Бачурин/VK
Туман везде, туман кругом! Вот и горы щеголяют белоснежным одеянием!
Плато Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK
Довольно плотная дымка парит и над участком, где находится сама канатная дорога.
В Крыму облачно. Фото: Андрей Бачурин/VK
За пределам плато, в воздухе, над Южным берегом Крыма, зависло восхитительное одеяло из лебяжьего пуха, собранное шаловливым ветром из нежных облаков.
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