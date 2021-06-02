Названа причина, по которой затопило больницу имени Н.А. Семашко [видео]

На его возведение выделили около 11 миллиардов рублей. Фото: Александра Тимощенко

В Республиканской Клинической больнице имени Н.А. Семашко 29 мая затопило участок первого этажа здания. На сегодняшний день установлена причина инцидента, сообщил генеральный директор ГКУ РК «Инвестстрой РК» Алексей Титов.

Специалисты посетили больницу и установили, что дорожные работники повредили водоотводной лоток. Кроме того, выяснилось, что на локальном очистном сооружении систему автоматики перевели в ручной режим. Сейчас она работает исправно, проблему устранили.

- На сегодняшний день угроза подтопления для больницы Семашко отсутствует, – заключил Титов.

Ранее сообщалось, что из-за ливня затопило новую симферопольскую больницу имени Семашко.

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