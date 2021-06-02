Сколько симферопольцев подали заявление на льготный проезд в общественном транспорте

Также граждане имели возможность получить консультации в телефонном режиме и в социальных сетях. Фото: Архив "КП"

Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя принимает заявки от граждан, которые имеют право на льготный проезд, сообщила начальник департамента Диана Фератова.

На 28 мая всего приняли 76 381 заявление от жителей крымской столицы на предоставление им права льготного проезда. Еще 329 заявлений поступили за прошедшую неделю.

Заявления принимают на личном приеме, через почту Крыма или ящик для приема обращений граждан, также это можно сделать через МФЦ.

Ранее сообщалось, что Крым заявится на ПМЭФ с льготами для участников местной СЭЗ. Глава региона ожидает подписание серии договоров с партнерами.

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