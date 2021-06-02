В Крым вернется непогода 2 июня

Субботу, 29 мая, местами на полуострове прошли сильные дожди. Фото: Анна КИРИЕНКО

Со второй половины дня 2 июня и в течение следующих 24 часов в Крыму начнутся сильные ливни, сообщили в республиканском МЧС, ссылаясь на информацию крымского гидрометцентра.

Ситуацию усугубят сильный ветер и град.

- Во второй половине дня и до конца суток 3 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду.

Кроме того, что в первые дни лета на крымском полуострове будет сохраняться режим чрезвычайной пожарной опасности, в связи с этим на территории республики запрещено посещать леса.

Ранее сообщалось, что синоптики обещали сильные ливни и град в начале лета в Крыму.

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