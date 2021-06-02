«Хотела, чтобы сына отпустили домой»: женщина объяснила, зачем сообщила о минировании детской больницы в Симферополе

Фото: Архив "КП"

Задержана женщина, которую подозревают в звонке с сообщением о ложном минировании Республиканской детской клинической больницы Симферополя.

- Оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по Симферополю в результате проведенной работы с применением технических средств, позволяющих идентифицировать анонима, было установлено и задержано лицо, причастное к телефонному звонку с ложным сообщением в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе в пресс-службе МВД по Крыму.

Уточняется, что злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Симферополя. Подозреваемая рассказала силовикам, что накануне она отмечала день рождения 11-летнего сына, который находится на лечении в больнице. До этого женщина употребляла спиртное.

Сообщить об угрозе в больнице женщина решила, чтобы ее сына отпустили праздновать домой. Теперь же подозреваемую доставили в республиканский центр наркологии. Было установлено, что в крови содержится 2,21 промилле алкоголя.

В настоящий момент, по данным МВД по Крыму, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Напомним, в 7.40 утра 2 июня в РДКБ поступил звонок от нетрезвой женщины. Она сказала, что больница заминирована. Персонал и пациентов больницы не эвакуировали, но некоторых вывели из здания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50