Пьяная женщина сообщила о минировании детской больницы в Симферополе

Звонок о минировании поступил в РДКБ в 7.40 утра. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Серия ложных сообщений о минировании зданий в Крыму продолжается. На этот раз звонок раздался в Республиканской детской клинической больнице.

- Рано утром в 07.40 поступил звонок от женщины в нетрезвом состоянии о том, что через некоторое время будет заминировано здание ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». Оперативно в рамках регламентного взаимодействия были отработаны все вопросы. Незамедлительно на объект были вызваны и прибыли все соответствующие службы, - сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По его словам, правоохранители и кинологи оперативно осмотрели все этажи больницы. Сотрудники и пациенты больницы не были эвакуированы. Но работников некоторых отделений вывели, пока на месте работали спецслужбы.

- По имеющейся у меня информации, личность звонившей установлена. На данный момент детская больница возвращается к работе в штатном режиме, - заключил Остапенко.

Напомним, в последнее время в Крыму участились звонки и анонимные сообщения о минировании зданий. Так, в ночь на 31 мая силовики проверяли, нет ли бомбы в офисе партии «Справедливая Россия» в Симферополе. Кроме того, информация о минировании поступила в здание администрации Керчи.

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