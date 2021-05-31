Информация о минировании офиса партии «Справедливая Россия» и здания мэрии Керчи не подтвердилась

В последнее время в Крыму участились сообщения о ложном минировании Фото: Артем КИЛЬКИН

В офис партии «Справедливая Россия – За правду» в Симферополе и в администрацию Керчи поступили сообщения о минировании.

- Сообщение о том, что штаб партии заминирован, поступило на партийную почту 30 мая примерно в 21.00. На место оперативно приехали силовики, все проверили. К часу ночи оцепление было снято. Информация о минировании не подтвердилась, - рассказала КП-Крым секретарь Бюро совета Крымского регионального отделения партии Виктория Билан.

Утром 31 мая аноним прислал сообщение о бомбе в здании мэрии Керчи. Силовики отреагировали немедленно, администрацию проверяли несколько часов.

- Все сотрудники и посетители мэрии были эвакуированы. На месте работали силовики. Сейчас все работы окончены, оцепление снято, сотрудники возвращаются на рабочие места, - уточнили в пресс-службе администрации.

Ранее силовики проверяли сообщения о минировании корпусов Таврической академии Крымского федерального университета, а также Таврического колледжа КФУ. Кроме того, из-за фейкового сообщения о бомбе были эвакуированы преподаватели и студенты Севастопольского государственного университета.

11 мая 26-летний крымчанин решил проверить, насколько оперативно работают спецслужбы в Крыму. Он разместил в соцсетях фейковое сообщение о том, что на школу в селе Октябрьское готовится нападение. Мужчину вычислили и задержали сотрудники ФСБ и полиции. Против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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