В Таврической академии Крымского федерального университета не нашли бомбу

Сообщение о минировании не подтвердилось
Фото: Архив "КП"
Информация о минировании Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского не подтвердилась. Об этом КП-Крым сообщил заместитель руководителя пресс-службы КФУ Артур Мазин.
- Спецслужбы проверили корпуса А, Б, В нашего университета, бомбу там не нашли, - уточнил Артур Мазин.
Ранее в вуз поступило сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были эвакуированы из корпусов А, Б, В КФУ и из здания «Свечка» на проспекте Вернадского, 20. На месте работали сотрудники полиции, МЧС, представители кинологической службы, а также прибыли сотрудники скорой помощи.
Ранее сообщения о ложном минировании касались Таврического колледжа КФУ и корпусов Севастопольского государственного университета. Взрывное устройство в учебных заведениях не нашли. 11 мая крымчанин опубликовал в соцсетях ложное сообщение о том, что на школу в селе Октябрьское готовится нападение. Мужчину быстро вычислили и задержали. Лже-террорист признался, что не ожидал такой скорости. Против него было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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