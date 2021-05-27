В Таврической академии Крымского федерального университета не нашли бомбу

Сообщение о минировании не подтвердилось Фото: Архив "КП"

Информация о минировании Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского не подтвердилась. Об этом КП-Крым сообщил заместитель руководителя пресс-службы КФУ Артур Мазин.

- Спецслужбы проверили корпуса А, Б, В нашего университета, бомбу там не нашли, - уточнил Артур Мазин.

Ранее в вуз поступило сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были эвакуированы из корпусов А, Б, В КФУ и из здания «Свечка» на проспекте Вернадского, 20. На месте работали сотрудники полиции, МЧС, представители кинологической службы, а также прибыли сотрудники скорой помощи.

Ранее сообщения о ложном минировании касались Таврического колледжа КФУ и корпусов Севастопольского государственного университета. Взрывное устройство в учебных заведениях не нашли. 11 мая крымчанин опубликовал в соцсетях ложное сообщение о том, что на школу в селе Октябрьское готовится нападение. Мужчину быстро вычислили и задержали. Лже-террорист признался, что не ожидал такой скорости. Против него было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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