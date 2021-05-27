В главном вузе Крыма ищут бомбу: преподаватели и студенты эвакуированы

Занятия приостановлены, преподаватели и студенты эвакуированы. Фото: пресс-служба КФУ

Из-за сообщения о минировании 27 мая эвакуированы студенты и преподаватели Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И Вренадского.

- Трижды прозвучало предупреждение тревоги, было сообщение о минировании. Эвакуировали студентов, преподавателей и сотрудников из корпусов А, Б, В, а также «Свечку» (здание на проспекте Вернадского, 20, - ред.), - сообщили КП-Крым в пресс-службе вуза.

На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, представители кинологической службы и скорой помощи. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что в последнее время участились случаи ложных сообщений о минировании зданий образовательных учреждений в Крыму. Так, 11 мая 26-летний крымчанин решил проверить насколько оперативно работают спецслужбы в Крыму. Он разместил в соцсетях фейковое сообщение о том, что на школу в селе Октябрьское готовится нападение. Мужчину вычислили и задержали сотрудники ФСБ и полиции. Лже-террорист признает, что совершил глупый поступок. Против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь мужчина заплатит до полумиллиона рублей штрафа или же может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

13 мая «бомбу» искали в Таврическом колледже КФУ после анонимного сообщения о минировании. Взрывное устройство не нашли. 20 мая спецслужбы проверяли сообщение о бомбе в корпусах Севастопольского государственного университета.

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