Сообщение о бомбе в севастопольском университете оказалось ложным

Спецслужбы проверяли все корпуса и общежития университета. Фото: Севастопольский государственный университет/ "ВКонтакте"

В зданиях Севастопольского государственного университета не нашли взрывных устройств, сообщение о минировании оказалось ложным, сообщил КП-Крым начальник управления информационной политики, маркетинга и PR университета Александр Ковалевский.

- Сообщение оказалось ложным, мы были в этом практически уверены. Но по-другому мы не могли поступить, обязаны были отреагировать. После того, как 19 мая вечером поступило сообщение о минировании, мы эвакуировали людей из всех учебных корпусов и общежитий. Далее велась работа спецслужб, которые проверяли сообщение о минировании, - уточнил Ковалевский.

По его словам, спецслужбы проверяли все корпуса и общежития университета. Постепенно объекты, в которых не было взрывоопасных предметов, открывали для посещения.

- До полуночи все корпуса и общежития были проверены, студенты вернулись отдыхать. Конечно, студентам пришлось подождать некоторое время под общежитием, но радует, что никакой паники и негатива не было, - пояснил начальник управления информационной политики, маркетинга и PR университета.

Неделю назад ложное сообщение о минировании поступило в Таврический колледж Крымского федерального университета. Здание было оцеплено, а также эвакуированы студенты и преподаватели. Взрывное устройство не нашли.

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