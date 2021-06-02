В Крыму появится новая остановка на пути рельсового автобуса из Керчи в Анапу

На маршруте работают рельсовые автобусы РА2. Фото: ЮППК / ВКонтакте.

Новая остановка появится на станции Старотитаровка на пути рельсового автобуса из Керчи в Анапу, сообщили в пресс-службе оператора маршрута Южной пригородной пассажирской компании.

Еще одну остановку оборудуют, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров на маршруте. Уточняется, что время движения пригородных поездов по маршруту Керчь – Анапа и обратно составит не более 2 часов 5 минут.

Ранее сообщалось, что в Симферополе запущен новый троллейбусный маршрут от Марьино до Арабатской. В транспорте установлена система ГЛОНАСС и видеонаблюдение.

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