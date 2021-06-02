Константинов рассказал, какие соглашения подпишут представители Крыма на ПМЭФ

Форум продлится со 2 по 4 июня. Фото: Госсовет Крыма

Сегодня, 2 июня начался Петербургский Международный Экономический Форум. В его работе принял участие и председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его мнению, участие полуострова в таком масштабном мероприятии имеет большое значение для развития региона. Хоть делегация с полуострова уже не первый раз представлена на всероссийской площадке, группа инвесторов уже успела успешно реализовать свои проекты. Также 3 июня в делегации от Крыма планирую подписать договор с инвесторами межрегиональных соглашений.

- Сам формат общения на форуме уникальный, имеет мировую ценность, вызывает колоссальный интерес у инвесторов. В Форуме участвуют представители многих стран мира - самая большая делегация из США. Безусловно, ситуация в мировой экономике особенная. Всех беспокоит, как будет выглядеть постковидный мир. Куда двигаться мировой экономике и какое место в ней занимает Россия, - отметил Константинов.

Напомним, крымскую делегацию на ПМЭФ возглавил глава республики Сергей Аксенов. Форум продлится со 2 по 4 июня.

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