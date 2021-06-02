Житель Крыма предстанет перед судом за аварию, в которой погиб подросток

Мальчика успели довезти до больницы, но травмы оказались очень серьезными и он погиб. Фото: Архив "КП"

Прокуратура РК утвердила обвинительное заключение и направила в Алуштинский городской суд уголовное дело в отношении жителя Партенита. Он нарушил правила дорожного движения, что привело к человеческой жертве, передает КИА.

Уточняется, что 3 января 2021 года нарушитель ехал на иномарке по дороге «Симферополь – Алушта – Ялта». Около села Перевальное он превысил скорость и наехал на заднюю часть питбайка за рулем которого был 15-летний подросток.

Травмы, полученные в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью, и мальчик скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что инвалид из Керчи сядет за решетку за насилие над своей племянницей. Он проведет в тюрьме 8 лет.

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