В многоквартирном доме в Гурзуфе потушили пожар

Фото: скриншот из видео

В жилом многоквартирном доме в Гурзуфе потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

- Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Пострадавших не было, - уточнили в пресс-службе.

После того, как пожар был локализован, спасатели провели проливку помещений, чтобы не было повторного возгорания.

Напомним, утром 2 июня стало известно, что загорелся многоквартирный жилой дом в Гурзуфе под Ялтой. Очевидцы отмечали, что загорелись кипарисы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50