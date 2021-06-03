На ремонт улиц Толстого и Шмидта в Симферополе выделили больше 3 миллионов рублей

Еще пять улиц Симферополя отремонтируют в этом году. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Для проекта ремонта пяти симферопольских улиц определили подрядчика. Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова.

Работы будет выполнять московская компания «Центродорпроект». В надлежащий вид приведут пять улиц: Шмидта (реализация проекта обойдется в 9,7 миллионов рублей), Толстого (21,6 миллион рублей), Бархатовую (5 миллионов рублей), Амурскую (6,2 миллионов рублей), Тамбовскую (3,3 миллиона рублей). Ремонт должны завершить к концу 2021 года.

Все проекты должны быть готовы к концу года.

Ранее сообщалось, что компания «ВАД» разработает проект капремонта дорог в центре Симферополя. Дорожное полотно будут ремонтировать в следующем году.

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